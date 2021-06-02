В Самаре молодого человека подозревают в осквернении могил. Фото - ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре 20-летнего молодого человека подозревают в осквернении могил. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Могилы были повреждены на кладбище "Управленческое" в Красноглинском районе Самары. Всего поврежденными оказались 40 могил.
Полицейские установили подозреваемого, им оказался 20-летний самарец. Сейчас установлено, где он живет. Выясняется, какие у него были мотивы, чтобы разрушить могилы.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, виновному грозит до трех месяцев ареста.