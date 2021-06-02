Для многодетных семей предлагают новые меры поддержки

Программу материнского капитала предложено развить

Новые меры поддержки предлагают для многодетных семей с детьми. Предложения озвучили участники форума "Большой семейный совет", который провел председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в Москве.

В Самарской области действуют актуальные меры поддержки для многодетных. Уже более 10 тысяч семей получили подарок при рождении первенца. Кроме того, сформирован соцпакет для семей с детьми. Также в регионе действует выплата для подготовки ребенка к школе.

Как отметила министр социально-демографической и семейной политике региона Марина Антимонова, самое долгожданное решение президента, это выплаты неполным семьям, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. "Это самое долгожданное решение президента, которого многие ждали - именно эта категория нуждается в наибольшей помощи сегодня", - сказала Антимонова.

На форуме также предложили включать в трудовой стаж время, которые многодетные отец или мать проводят с детьми, из-за чего у них нет возможности устроиться на работу. Также материнский капитал предлагают использовать для ремонта квартиры или покупку автомобиля.