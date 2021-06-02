Самарцев больше всего пугали врачи-фальсификаторы диагноза COVID и письмо Полины из Италии

Героями фейков стали и медики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса Яндекс.Кью подготовили исследование самых популярных и живучих фейков периода COVID-пандемии. С января 2020 года появилось более 244 фейков, которые в соцсетях были воспроизведены более6 млн раз. Наиболее популярной темой оказался вред вакцинации, на втором месте - псевдомедицинские слухи о водочных ингаляциях или лечебных свойствах имбиря. Одним из самых живучих оказался слух о пользе арбидола и азитромицина при лечение коронавируса, его чаще всего искали в поисковых системах.

- Есть и региональные особенности: например, в Казани больше всего интересовались живущими в масках наночервями, а в Самаре - планом Билла Гейтса по чипированию населения земного шара. Повышенный интерес в отличие от жителей других городов самарцы проявили к письму Полины из Италии и слуху о фальсификациях врачами диагноза коронавируса, - рассказали исследователи.

Напомним, что письмо Полины распространялось очень активно в начале 2020 года - якобы, живущая в Италии россиянка хотела предупредить соотечественников о том, чтобы не повторяли ошибок местных. Письмо было ярким и изобилующим тревожными подробностями. Также в Самаре все чаще появлялись слухи, что врачи ставят диагноз коронавирус, чтобы получить деньги.

По данным исследователей, самыми неистребимыми сегодня остаются антивакцинные фейки. Исследователи считают, что они просто попали на хорошую почву: о вреде привиок и вакцин россияне рассуждают постоянно. И одними из популярнейших запросов в Яндексе сегодня остаются: правда ли что прививки вызывают бесплодие? могкт ли уволить аз отказ от вакцинации?

А каким фейкам почти поверили вы? Делитесь своим мнением.