В Самаре из-за "Королевы спорта" перекроют дороги

В Самаре из-за легкоатлетического фестиваля перекроют дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 12 июня перекроют дороги во время лекгоатлетического фестиваля "Королева спорта". Об этом говорится в сообщении городской администрации.

С 3 ночи до 16 часов 12 июня ограничат движение на Волжском проспекте между улицами Ульяновской и Маяковского.

С 6 утра до 16 часов ограничат движение на следующих участках:

по улице Максима Горького на участке от Венцека до Вилоновской;

по улице Вилоновской на участке от улицы Максима Горького до Волжского проспекта;

по Волжскому проспекту на участке от Вилоновской до Лесной;

по улице Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали на участке от Лесной до Ново-Садовой.

Спортсмены будут соревноваться на дистанциях от 1 586 метров (Самарская миля) до 21 км.