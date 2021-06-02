Самара покажет макет космического аппарата и электромобиль на петербургском форуме

Самарская область участвует в форуме с 2018 года

Самарская область примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и продемонстрирует электромобиль Zetta, проект "умной дороги", макет космического аппарата "Аист-2Д" и информационную систему "Цифровая модель региона".

Самарская область принимает участие в форуме с 2018 года. По итогам прошлого экономического форума, который прошел в 2019 году, было подписано 16 соглашений о сотрудничестве. Это позволило создать новые рабочие места и привлечь в регион инвесторов.

В этом году также планируется подписать ряд важных соглашений. Кроме того, инвесторы со всей страны смогут познакомиться с интерактивной картой Самарской области, на которой отмечены ключевые инвестиционные площадки и транспортно-логистические возможности региона.