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Экономика2 июня 2021 11:02

Самара покажет макет космического аппарата и электромобиль на петербургском форуме

Планируется подписание ряда важных соглашений
Сергей ЧЕРНЫХ
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Самарская область участвует в форуме с 2018 года

Самарская область участвует в форуме с 2018 года

Самарская область примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и продемонстрирует электромобиль Zetta, проект "умной дороги", макет космического аппарата "Аист-2Д" и информационную систему "Цифровая модель региона".

Самарская область принимает участие в форуме с 2018 года. По итогам прошлого экономического форума, который прошел в 2019 году, было подписано 16 соглашений о сотрудничестве. Это позволило создать новые рабочие места и привлечь в регион инвесторов.

В этом году также планируется подписать ряд важных соглашений. Кроме того, инвесторы со всей страны смогут познакомиться с интерактивной картой Самарской области, на которой отмечены ключевые инвестиционные площадки и транспортно-логистические возможности региона.