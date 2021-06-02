«Акрон» сыграет контрольные матчи с молдавским «Шерифом» и командой, которая участвовала в еврокубках

Предстоящий сезон «Акрон» также проведет в ФНЛ. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» проведет два сбора в это межсезонье. Первый пройдет в Москве, второй – в Тирасполе. На них команда проведет несколько контрольных матчей. Пока известен только один соперник – это чемпион Молдавии «Шериф».

- Здесь [в Тирасполе] созданы великолепные условия, отличная тренировочная база. Вдобавок, подобрали почти всех спарринг-партнеров. Сыграем, в том числе, с чемпионом Молдавии «Шерифом», также с командой, которая участвовала в еврокубках. Всего планируем сыграть четыре матча. Преждевременно пока говорить о всех соперниках, но надеемся встретиться и с румынскими командами, - рассказал тренер «Акрона» Игорь Пикущак.

Напомним, в этом сезоне тольяттинцы финишировали на 17-ом месте в турнирной таблице ФНЛ. От вылета «Акрон» спасло то, что «Тамбов», который вылетел из РПЛ, прекратил свое существование. Следующий сезон тольяттинская команда также проведет в Футбольной национальной лиге.