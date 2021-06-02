"АвтоВАЗ" выпустил 10-тысячный автомобиль на метане

Выпущена юбилейная "Веста", работающая на метане

"АвтоВАЗ" выпустил 10-тысячный автомобиль, работающий на метане. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Юбилейной стала модель "Веста". Автомобиль работает на двух видах топлива - метане и бензине. В багажном отделении у "Весты CNG" располагается баллон для метана. При наличии еще и 55-литрового топливного бака автомобиль без дозаправки может проехать до 1 000 км.

Среди минусов можно отметить, что у двухтопливной "Весты" практически отсутствует багажник - все пространство занимает баллон. Тем не менее, при использовании метана достигается значительная экономия на топливе - затраты снижаются практически в три раза.

Ранее на метане также выпускалась модель "Ларгус".