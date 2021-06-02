В Самарской области за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки нашли 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

В регионе за сутки заболели еще 74 человека. Помимо Самары, больше всего заразившихся в Тольятти (11), Волжском районе (7), а также Кинеле и Сызрани (по 6).

Всего с начала пандемии заразились 64 922 человека, из них выздоровели почти 62 тысячи.

В регионе за сутки 16 новых смертельных случаев. Среди них 10 женщин в возрасте от 63-х до 83-х лет и шестеро мужчин от 53-х до 80-ти лет. Всего умерли 1 975 человек.