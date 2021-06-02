Обиженный посетитель поджег ресторан в Тольятти

В Тольятти мужчина поджег ресторан, поругавшись с официантом. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти арестовали местного жителя, который поджег ресторан после конфликта с официантом. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в полицию поступило сообщение о пожаре в ресторане. Как установили специалисты в ходе экспертизы, причиной пожара стал поджег.

Полицейские установили, что накануне пожара у одного из посетителей произошел конфликт с официантом. Оперативники выяснили, где живет мужчина и пришли к нему. Он рассказал, что действительно посещал ресторан и поругался с персоналом. Вернувшись в заведение ночью, он поджег помещение, облив его бензином.

В результате был причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.