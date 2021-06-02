Курьеры и разнорабочие: как подрабатывают студенты в Самаре

Студенты могут работать из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты «Авито Работа» проанализировали, как подрабатывают студенты в Самаре. Результаты исследований предоставили «КП-Самара».

Уже более года актуальной остается работа курьером. В условиях пандемии доставка пользуется популярностью, курьеры нужны магазинам, ресторанам, крупным торговым сетям и многим другим. Многие работодатели даже готовы компенсировать расходы на бензин и оплату проезда в общественном транспорте.

Платить готовы ежедневно, еженедельно или 2 раза в месяц. Обещают от 1 тысячи до 3 тысяч рублей за смену.

Распространителям рекламы предлагают от 600 рублей до 2 тысяч за смену. Нужно не просто раздавать листовки, но и рассказывать об акциях. Можно разносить рекламу по почтовым ящикам или клеить листовки на доски объявлений.

Разнорабочим предлагают до 150 рублей в час. На этой работе нужно будет убирать территорию, копать землю, заливать бетон, загружать и разгружать транспорт.

В сетях фастфуда можно заработать до 30 тысяч рублей в месяц. Там предлагают гибкий график и бесплатное питание, также выдают форму и помогают оформить медкнижку.

Больше всего предлагают в call-центрах – до 35 тысяч рублей в месяц. Работать можно из дома, новички проходят обучение.