Самарца подстрелили в мягкое место после бурной вечеринке в клубе

Врачи извлекли пулю из правой ягодицы пострадавшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело после того, как в центре города молодой человек «словил пулю», выйдя из дверей развлекательного заведения.

Было четыре часа утра, 1 мая, Михаил покинул ресторан на ул.22 Партсъезда, был весьма доволен собой и прошедшей ночью, но тут что-то пошло не так. И прямо с вечеринки молодой человек отправился в больницу имени Пирогова. Там у него из ягодицы врачи извлекли пулю.

О ЧП сообщили в полицию. И пока 23-летний пострадавший размышляет о превратностях судьбы, стражи порядка пытаются найти его обидчиков.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, уголовное дело возбудили по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы. Плюс хулигану, вероятно, придется возместить ущерб жертве – и материальный, и моральный.

Весь вопрос только в том, удастся ли стражам порядка выйти на след стрелявшего.