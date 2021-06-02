В Самарской области в 2021 году инвесторы создадут тысячи новых рабочих мест

В регионе появятся тысячи новых рабочих мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Делегация Самарской области примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме. На данной площадке обсуждаются ключевые экономические вопросы на мировом уровне. Самарская область принимает участие в форуме с 2018 года, а уже в 2019 было подписано 16 контрактов с инвесторами.

- Команда региона ведет активную работу в плане взаимодействия с действующими и потенциальными инвесторами. Трехдневная программа подразумевает проведение нескольких десятков деловых встреч, подписания соглашений с рядом крупных компаний и международных бизнес-объединений, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2021 году, благодаря привлечению инвестиций, в Самарской области откроются новые крупные предприятия, которые значительно увеличат количество рабочих мест для жителей региона.

Так, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» откроет крупный производственно-логистический центр на территории ОЭЗ «Тольятти» с более 90 рабочих мест. ПАО «Почта Банк» запустит на территории индустриального парка «Преображенка» логистический почтовый центр АО «НЛТ» на 1000 рабочих мест.

Кроме того, в этом году крупнейший в стране завод по производству входных металлических дверей будет готов к запуску производства, а это еще около 2 тысяч рабочих вакансий.

Это все было создано по результатам форума 2019 года, а в этом году Самарская область представит потенциальным инвесторам новые проекты. В рамках форума планируется подписать целый ряд важных инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве.