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Общество2 июня 2021 14:53

В Самарский области врач-хирург пожаловался в полицию на соцсети

Мужчина утверждает, что там опубликовали недостоверную информацию об одной из пациенток
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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В соцсетях написали, что бабушке нужна помощь, и на врачей обрушилась волна критики

В соцсетях написали, что бабушке нужна помощь, и на врачей обрушилась волна критики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач хирург, который работает в больнице в небольшом городке недалеко от Самары, «бомбардирует» полицию жалобами на соцсети. С апреля месяца он написал несколько обращений, в каждом из которых просит наказать того, кто опубликовал во «ВКонтакте» ложную информацию о состоянии его пациентки.

- В день моего дежурства кто-то опубликовал в соцсети информацию о том, что одна из наших пациенток остро нуждается в костылях, - пишет мужчина. – После этого рабочий телефон буквально раскалился от звонков: но при этом звонившие не предлагали помощь, а угрожали нам, врачам, расправой за то, что мы якобы не лечим людей, как положено.

Врач утверждает, что с пациенткой все в порядке, а пост в соцсети оклеветал больницу и врачей.

Какие меры предпринимает полиция по этому поводу, пока не известно. «Комсомолка» направила запросы в компетентные органы с просьбой прояснить ситуацию.