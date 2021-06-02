В Самаре таксист сдал в ломбард электрогитару пьяного пассажира

Полицейские нашли музыкальное оборудование и выявили таксиста, который сдал его в ломбард Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре таксист сдал в ломбард музыкальное оборудование, которое в салоне его автомобиля забыл пассажир. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, мужчина в 5 утра, пребывая в нетрезвом виде, вызвал такси. А когда поездку завершил, то вышел из машины, оставив там электрогитару, микрофон и кабели. Таксист музыкальное оборудование спрятал, а на следующий день сдал в ломбард.

Именно в ломбарде полицейские и нашли гитару, там же узнали данные мужчины, который принес инструмент. Таксиста в итоге задержали, и он сознался в содеянном.

Музыкальное оборудование владельцу вернули, а таксисту теперь грозит до пяти лет лишения свободы.