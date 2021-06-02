В Самарской области пожилой мужчина утонул, пытаясь спасти уплывающую лодку

Работы по водолазным поискам велись с лодки на середине озера. Фото: ПСС по Самарской области

В первый день лета в селе Лопатино произошел трагический случай на озере. 68-летний рыбак днем, 31 мая, пошел на рыбалку, разложил снасти и спустил на воду резиновую лодку. В какой-то момент подул сильный ветер и лодку начало относить от берега на середину пруда. Мужчина бросился в воду спасать свое имущество.

- Вода в глубинных слоях имела более низкую температуру, чем на поверхности. Справиться с переохлаждением мужчина не смог, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Родственники рыбака обратились за помощью к спасателям, после того как на следующий день после пропажи обнаружили на берегу вещи и снасти мужчины. После нескольких часов поисков водолазы обнаружили тело утонувшего в 70 метрах от берега, на глубине трех метров.