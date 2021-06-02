Жителя Самары приговорили к 10 годам лишения свободы за экстремизм и терроризм

Первые 3 с половиной года он проведет в тюрьме, а потом свой срок он досидит в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении Мухаммада Азимова, которого обвиняют в преступлениях экстремистского характера, терроризме и изнасиловании несовершеннолетнего. Суд приговорил самарца к 10 годам лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый хотел вступить в ряды запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта». Он увлекся взглядами и идеологией ислама и решил выехать в Сирию.

- Довести преступный умысел, направленный на участие в террористической организации, Азимов не смог, так как был задержан на территории Самарской области, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Также было установлено, что в период с 2016 по 2018 год обвиняемый неоднократно размещал на своей личной странице в социальных сетях аудиозаписи, которые содержали призыв к экстремизму и терроризму.

Как рассказали следователи, Азимов также обвиняется в надругательстве над несколькими девочками, которым не было 16 лет.

Приговором суда Азимову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также на три года ему запрещено пользоваться Интернетом. Первые 3,6 лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания в исправительной колонии строгого режима.