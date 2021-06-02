В Самарской области создали пилотную зону для тестирования «умной дороги»

В Самаре протестируют "умную дорогу" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области созданы условиях для тестирования «умной дороги». Соглашение о создании транспортной системы было подписано между региональным правительством и Национальной технологической инициативой «Автонет» во время Петербургского международного экономического форума в 2019 году.

В Самарско-Тольяттинской агломерации на дороге Самара – Тольятти создана пилотная зона для тестирования «умной дороги», интегрированной с системой связи V2X.

На предстоящем форуме регионе продемонстрирует этот уникальный проект, аналогов которого в стране не имеется.

Известно, что проект уже вызвал интерес у инвесторов. Ожидается, что в целом на форуме будет подписано несколько соглашений о сотрудничестве.