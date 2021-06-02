В Самаре на выборах "Единой России" не зафиксировали жалоб и нарушений

В "Единой России" подводят итоги предварительного голосования Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В "Единой России" после предварительного голосования партии готовятся утвердить список тех, кто будет выдвинут на выборы в государственную думу. В нем кандидаты будут расположены в порядке убывания с учетом полученных на прошедшей процедуре голосов, отметил сенатор Александр Карелин.

Напомним, что жители Самары активно участвовали в отборе кандидатов. Свои голоса отдали более 355 тысяч человек. В ситуационном центре, организованном для кандидатов и избирателей, жалоб и сообщений о нарушениях на зафиксировано.

В федеральный комитет партии поступило 98 жалоб. Основная масса из них уже рассмотрена. Изучить осталось только одну.

Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве. Среди претендентов только каждый четвертый - действующий депутат.