Матч с «Чертаново» пройдет в Самаре на «Металлурге» в июне. Фото: ЖФК «Крылья Советов».

Женские «Крылья Советов» пробились в 1/8 финала Кубка России по футболу. В 1/16 финала самарчанки разгромили в гостях нижегородскую «Нику» 7:0. Голами отметились Полина Гефко (дубль), София Иванова, Сабина Казиева, Анастасия Руднева, Полина Гусарова и Дарья Корчагина.

В 1/8 финала «Крылья» сыграют с представителем Суперлиги московским «Чертаново». Встреча запланирована на июнь и пройдет в Самаре на стадионе «Металлург».

- Мы довольны командными действиями. Тактически наши девушки действовали грамотно. Сейчас основная цель – восстановиться и качественно подготовиться к новому испытанию - 1/8 Финала Кубка России против «Чертаново», - приводит слова тренера ЖФК «Крылья Советов» Андрея Дементьева пресс-служба команды.