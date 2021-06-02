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Общество2 июня 2021 16:20

В Самаре Архитектурно-технический лицей Политеха набирает учащихся в казачий кадетский класс

В лицее открывается новое направление подготовки для школьников
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Выпускников 9-х классов приглашают стать казаками

Выпускников 9-х классов приглашают стать казаками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общеобразовательном архитектурно-техническом лицее опорного университета с сентября текущего года открывается казачий кадетский класс. Об этом сообщили в СамГТУ.

- Выпускники 9-х классов смогут поступить в кадетский класс по результатам вступительных испытаний по математике, русскому языку и физике, - рассказали в опорном вузе.

Обучение будет проходить на «универсальном» профиле среднего общего образования, с углубленным изучением математики, физики и права. Отличие будет только в трех добавочных базовых направлениях: физподготовка, военная подготовка и духовно-нравственное развитие.

После окончания обучения выпускники кадетского казачьего класса получат аттестаты государственного образца и на основании результатов ГИА смогут продолжить обучение в СамГТУ и получить высшее образование на инженерно-технологическом факультете.