Самарская область примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме

Самарская область привлекательна для потенциальных инвесторов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

2 июня в Москве стартует XXIV Петербургский международный экономический форум, в котором принимает участие делегация Самарской области. Регион участвует в форуме с 2018 года и размещает на площадке новейшие проекты и разработки.

- Участие региона в форуме демонстрирует инвесторам весь наш потенциал, что стимулирует их интерес к площадке для реализации своих идей, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2019 году региону удалось привлечь 16 инвесторов, которые уже в этом году начали успешно реализовывать свои идеи и создавать новые рабочие места. Правительство Самарской области уверено, что условия, которые сейчас созданы для бизнеса, привлекут по итогам форума в этом году еще большее количество инвесторов.