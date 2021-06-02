В Самаре 5 июня пройдет пешеходная экскурсия по местам Эльдара Рязанова

Для горожан проведут экскурсию по рязановским местам в Самаре

Музей Эльдара Рязанова на улице Фрунзе, 120 приглашает горожан на пешеходную экскурсию по местам знаменитого режиссера в Самаре. Встреча участников состоится в музее в 16:00.

Жителям Самары расскажут, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова, почему семья мамы знаменитого режиссера переехала жить в Самару, что за бизнес был у дедушки Рязанова, как жили в советском Куйбышеве эвакуированные артисты. Кроме того, участников экскурсии проведут по рязановским местам в городе.

Продолжительность экскурсии — 2 часа, стоимость — 200 рублей. Записаться на экскурсию и уточнить подробности можно по телефону 332-05-16.

Напомним, знаменитый режиссер сценарист, актёр, поэт, драматург, телеведущий, педагог, продюсер, а также народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых Эльдар Александрович Рязанов родился в Самаре в 1927 году, в скором времени семья переехала в Москву. Эльдар Рязанов скончался в 2015 году от сердечной недостаточности.