В Самаре жители выстроились в очередь перед школой на 5-ой просеке, чтобы зачислить ребенка

Родителей успокоили - места хватит всем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре долгожданное открытие школы на 5-ой просеке вызвало широкий ажиотаж среди местных жителей. С ночи с 1 на 2 июня 2021 года перед входом в учебное учреждение выстроилась многометровая очередь. Видеозапись с места событий появилась в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, люди выстроились перед воротами в новую школу, чтобы успеть зачислить ребенка в начальные классы. Однако в администрации Самары сообщили, что очередь собралась зря и всем детям хватит места в учебном заведении.=

- 2 и 3 июня будет проходить зачисление детей во вторые и третьи классы. На приёме документов задействовано 14 сотрудников. Сегодня все желающие записать детей прошли эту процедуру всего за один час, - ответили в администрации города.

По данным чиновников, во вторые классы еще есть свободные места, а в третьих классах будут организовываться дополнительные параллели, исходя из численности желающих.

- Департамент образования Самары заранее проанализировали численность желающих попасть в школу, которые пришли с заявлениями. В ближайшее время будет принято решение о создании дополнительных классов, - успокоили родителей чиновники.