Депутаты попросили правительство Самарской области не отдавать дворовые дороги жильцам МКД

По межеванию жильцы не должны оплачивать ремонт дворовых дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 1 июня 2021 года состоялось заседание губернской думы, где на вопросы депутатов отвечал председатель правительства Виктор Кудряшов. Одним из вопросов на повестке дня стала процедура межевания дворов МКД в муниципалитетах.

Основанием для вопроса стало обращение жительницы Тольятти, которая пожаловалась на то, что после ремонта ям в асфальте во дворе, деньги за содержание, порядка 200-300 тысяч, были сняты со всех жильцов дома.

- Как выяснилось, теперь это дорога принадлежит самим жильцам и плата за содержание легла на их плечи, - рассказал депутат Михаил Матвеев.

Председатель правительства Виктор Кудряшов пообещать дополнительно рассмотреть данный вопрос. По словам чиновника, жители МКД имеют возможность оплаты благоустройства, например, губернаторский проект «Содействие», однако это не касается межевания территории.