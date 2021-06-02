Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2021 19:51

В Отрадном провели контрольный запуск Колеса обозрения

На День защиты детей запустили аттракцион в Отрадном парке
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Колесо обозрение готово принимать первых посетителей Фото: https://otradnypark.ru

Колесо обозрение готово принимать первых посетителей Фото: https://otradnypark.ru

1 июня 2021 года в парке в городе Отрадный провели контрольный пробный пуск Колеса Обозрения. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

- Состоялся контрольный запуск аттракциона. Возможно запустят первых посетителей, - пишет автор публикации.

Напомним, парк был благоустроен в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Там появились различные зоны и масштабные объекты, летняя эстрада и амфитеатр, где проводятся различные мероприятия. Кроме того в парке появились аттракционы, в том числе Колесо обозрения высотой 36 метров.