В Отрадном провели контрольный запуск Колеса обозрения

Колесо обозрение готово принимать первых посетителей Фото: https://otradnypark.ru

1 июня 2021 года в парке в городе Отрадный провели контрольный пробный пуск Колеса Обозрения. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

- Состоялся контрольный запуск аттракциона. Возможно запустят первых посетителей, - пишет автор публикации.

Напомним, парк был благоустроен в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Там появились различные зоны и масштабные объекты, летняя эстрада и амфитеатр, где проводятся различные мероприятия. Кроме того в парке появились аттракционы, в том числе Колесо обозрения высотой 36 метров.