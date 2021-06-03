На Самару надвигаются грозы и шквалистый ветер

В ближайшие дни погода испортится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. В регионе заметно похолодает, пройдут ливни с грозами.

В четверг, 3 июня, местами по области ожидается кратковременный дождь. Днем возможны порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем составит +21…+23 градусов, ночью столбики термометра опустятся до +12…+14 градусов.

В пятницу в Самаре ожидаются ливни с грозами. Ветер также будет дуть с порывами 15-20 м/с. Днем температура будет колебаться в пределах +20…+22, ночью похолодает до +13.

5 июня, в субботу, ночью также будут продолжаться дожди. Днем синоптики осадков не прогнозируют. Воздух днем разогреется до +24 градусов, ночью в Самаре будет +11…+13 градусов.