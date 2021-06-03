В центре Самары ночью дотла сгорели три дома

Пожарные тушили дома несколько часов. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Около половины второго ночи, 3 июня, в Ленинском районе Самары произошел крупный пожар. На пересечении Арцыбушевской и Рабочей дотла сгорели два расселенных дома, а через несколько минут поступило сообщение о пожаре на Вилоновской.

- Пожар произошел на Арцыбушевской, 35, Рабочей, 67 и Вилоновской, 99. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу сложности, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Как сообщают экстренные службы, погибших и пострадавших в пожаре не было. Эвакуация не проводилась. Ликвидировать возгорания удалось около 7:15 утра

К тушению крупного пожара на Арцыбушевской/Рабочей на площади 650 квадратных метров привлекались 62 человека и 25 единиц спецтехники. На пожаре на Вилоновской работали 42 человека и 17 единиц техники.