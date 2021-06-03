Жителя Самары отправили на зону на пять лет за взятки, кражи и самодельный кастет

Ближайшие пять лет он проведет на зоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили рецидивиста, который совершил ряд противоправных действий. Самарец Евгений Радюк проведет ближайшие пять лет в колонии строгого режима.

По версии следствия, в июне 2020 года Радюк стал посредником во взяточничестве, пообещав передать деньги сотрудникам ГИБДД за выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Также установлено, что в период с 2019 по 2020 год осужденный неоднократно совершал кражи с чужих счетов через банковское мобильное приложение. Кроме того выяснилось, что Радюк незаконно изготовил холодное оружие – кастет.

Евгения Радюка обвинили по трем статьям УК РФ и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в колонии строгого режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.