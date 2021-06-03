В Самаре начали укладывать новый асфальт на улице Аэродромной

Работы ведутся преимущественно в ночное время. Фото: администрация Самары

Вечером, 1 июня 2021 года, стартовали работы по укладке нового асфальтного покрытия на улице Аэродромная, на участке от Авроры до Мяги. Общая запланированная площадь работ составит 40 тысяч квадратных метров.

- Сейчас подрядчик справился с работой на 49%. К настоящему времени отфрезеровано 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна, а на 8 тысячах уже уложен новый асфальт, - рассказал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халлиулов.

Помимо укладки нового покрытия, рабочие производят замену люков инженерных коммуникаций. Как рассказал подрядчик, колодцы будут выставлены в уровень с дорожным полотном.

Напомним, с этого года при укладке асфальтного покрытия используется высокопрочная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. На такое покрытые гарантия составляет 5 лет. Кроме того, применяемый состав не допускает образования колеи на проезжей части.