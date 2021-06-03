Чиновники рассказали, где в Самаре появятся новые светофоры

До 2025 года в городе появятся 19 новых светофоров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», запланировано установить светофоры на улично-дорожной сети. По муниципальной программе на 2021-2025 годы, в городе должны появиться 19 новых светофорных объектов.

Так, по данным департамента городского хозяйства и экологии, запланировано строительство светофорных объектов на перекрестках – Красноармейкая/Буянова, Физкультурная/Каховская, Революционная/Гаражная, Зубчаниновское шоссе/Камчатская, Мориса Тореза/переулок Футболистов, Ново-Вокзальная/Нагорная, Карла Маркса/Ташкентская, Вилоновская/Буянова, Партизанская/Дзержинского, Партизанская/Мяги, а также на улицах Мира, 27, Осипенко, 38 и на Авиационной, 1.

Кроме того, предусмотрена реализация мер по введению светофорного регулирования на перекрестках Енисейская/Металлистов, Юбилейная/Свободы, Севастопольская/Енисейская, Юных Пионеров/Металлистов, Пугачевская/Нагорная и Солнечная/Ново-Вокзальная.

В текущем году начаты работы по установке светофоров на Партизанской/Дзержинского, Партизанской/Мяги и Солнечной/Ново-Вокзальной. Рабочая бригада в настоящее время устанавливает опоры под светофоры и прокладывает электрокабели. Кроме того, на пересечении Партизанской и Дзержинского уже разместили пешеходные направляющие ограждения.