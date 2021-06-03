В Самаре банда рэкетиров-спортсменов вымогала у бизнесменов миллион рублей

В Самаре будут судить банду рэкетиров, которые грабили строительные фирмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дело, которое было возбуждено в отношении шести жителей Самарской области. Преступная группировка занималась рэкетом строительных фирм города.

По версии следствия, 44-летний житель Самарской области в мае прошлого года создал организованную преступную группу, которая состояла из мужчин в возрасте от 25 до 44 лет, в основном занимающихся боевыми единоборствами. Огранизатор преступной группы поручил парням заняться рэкетом в отношении двоих руководителей строительных фирм. Члены группы вымогали у строителей 1 миллион рублей за разрешение финансового спора с другой строительной компанией.

- Строители отказались отдавать такую сумму, тогда злоумышленники применили силу и отобрали у одного из них автомобиль. В автомобиле стоимостью более миллиона рублей находилось также другое имущество на сумму 24 тысячи рублей, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время полицейские задержали всех членов банды. На время следствия они находятся под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.