В Самарской области подтвержден 71 случай заражения коронавирусом и 15 новых смертей

В Самарской области снова 15 смертей за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые данные по коронавирусу в Самарской области на 3 июня 2021 года. За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 71 местного жителя. Всего за пандемию коронавирусом заболели 64 993 человека.

Из числа зараженных, на сегодня, 62 054 пациентов успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 59 человек.

В Самарской области на прошедший день было зафиксировано 15 новых летальных случаев. Вчера этот показатель был на 1 человека больше. Таким образом за весь период зарегистрировано 1990 смертей от коронавируса в Самарской области.