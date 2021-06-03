В Самаре Grand Cherokee наехал на трехлетнюю девочку

Малышка была госпитализирована в больницу с травмами Фото: ГУУ МВД по Самарской области

2 июня в Самаре на улице Красноармейская, 21 внедорожник сбил трехлетнего ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате. Маленькой девочке понадобилась медицинская помощь.

- ДТП произошло около половины второго дня. По предварительным данным, 37-летний водитель на автомобиле Grand Cherokee допустил наезд на трехлетнюю девочку, которая ехала на самокате с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу. Врачи осмотрели ребенка и назначили ей амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Материалы дела переданы в ПДН территориального отдела полиции.