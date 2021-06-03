Один из лидеров предварительного голосования в Самарской области прокомментировал слова Владимира Путина

Владимир Путин напомнил народным избранникам о доверии и ответственности Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги предварительного голосования "Единой России". В своем обращение он попросил кандидатов сделать все, чтобы оправдать высокое доверие. Путин выразил уверенность в том, что все с этим справятся.

Один из лидеров предварительного голосования в Самарской области, депутат местной губдумы Андрей Кислов прокомментировал слова главы государства. Он в этом обращении считает ключевым тезис об исполнении наказов избирателей. Это важно как для партии, так и для каждого ее представителя.

- Доверие - самое важной и ценное в работе с людьми, нашими избирателями. Они своим выбором нам это доверие выразили, мы обязаны оправдывать его каждый день, - заявил Кислов.

Депутат подчеркнул, что много лет оказывает поддержку территориям, от которых избирался. Чаще всего люди интересуются вопросами благоустройства, коммунальных услуг, теплоснабжения и чистой воды. Задача народных избранников - эти вопросы решать. И не только на словах, а на деле.