Дмитрий Азаров рассказал, что "Единая Россия" в Самарской области станет моложе и новее

Владимир Путин считает, что омоложение партии - важный шаг Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров прокомментировал встречу президента Владимира Путина с победителями предварительного голосования партии. Глава региона уверен, что в губернии будут соответствовать основным тезисам обращения.

- Владимир Путин особо подчеркнул, что в этом году большой интерес к участию в партийном праймериз проявили молодые люди, которые раньше не интересовались политикой. Во многом это продиктовано тем, что с началом пандемии на первый план вышли общественники и волонтеры, и партия стала той площадкой, которая сплотила всех неравнодушных и желающих оказать помощь людей, - отметил Дмитрий Азаров.

В качестве примера губернатор привел самого молодого кандидата в депутаты государственной думы из Тольятти, активиста движения "Мы Вместе" Ирину Долгополову. Она набрала голосов не меньше, чем у действующих депутатов и опытных политиков.

- Это и есть тот курс на обновление и омоложение партии, к которому призывает президент, - добавил Азаров.

По словам главы региона, в списке "новичков" не только волонтеры, но и врачи, учителя, а также представители общественных организаций:

- Те, кто точно знает о нуждах людей, те, кто будет формировать народную программу, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, и те, кто точно сможет оправдать высокое доверие избирателей.