"Гранта" стала самой популярной "Ладой" в мае

"Лада Гранта" стала самой популярной моделью "АвтоВАЗа" в мае

"Лада Гранта" стала самой популярной моделью "АвтоВАЗа" в мае, сообщили в пресс-службе предприятия.

В мае тольяттинский производитель реализовал 38 284 автомобиля, что в 2,5 тысячи раза больше, чем в мае прошлого года. Однако, в прошлом году покупательская активность в разгар пандемии и строгих ограничений была низкой. Поэтому представляют данные еще и за 2019-й год, по сравнению с которым продали на 33% больше машин.

Самой популярной моделью в мае стала "Гранта" - продали 12 829 автомобилей. На втором месте "Веста" с результатом в 10 050 проданных автомобилей, на третьем - "Ларгус" (6 357 проданных автомобилей).

Ранее сообщалось, что на "АвтоВАЗе" выпущен 10-тысячный автомобиль, работающий на метане.