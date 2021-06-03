Самарцам рассказали, как бесплатно получить путевку в летний лагерь

Ребят приглашают в лагерь "Салют" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В детском оздоровительном лагере «Салют» - он находится в поселке Мехзавод в Самаре - дети отдыхают круглый год. Но летом этот вопрос особенно актуален. На помощь родителям, которые думают, как сделать каникулы ребенка более насыщенными и интересными, пришли специалисты.

В День защиты детей, 1 июня, в парке им. Гагарина было организовано торжественное мероприятие, в котором приняли участие сотрудники круглогодичного лагеря санаторного типа «Салют».Они рассказывали всем желающим, как можно бесплатно получить путевку в лагерь, какие нужны документы, и как их правильно оформить, а также о самом лагере, который уже много лет работает в Самаре.

В лагере можно не только весело отдохнуть, но и поправить здоровье: учреждение специализируется на профилактике и лечении различных заболеваний. И отдохнуть тут можно совершенно бесплатно.

К сожалению, большинство самарцев не знают о такой возможности и не пользуются своими правами. Чтобы исправить ситуацию, 1 июня была организована просветительская акция в парке им. Гагарина. Как выяснилось, эта информация весьма востребована: за несколько часов за консультацией обратились многие папы и мамы.

Кроме этого, всегда есть возможность купить путевку в лагерь и получить дополнительные платные услуги. Более подробную информацию можно получить по телефону 957-06-08.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.