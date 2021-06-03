В Самаре завершается ремонт Южного шоссе

Готовность составляет 95% Фото: администрация Самары

Ремонтные работы на Южном шоссе подходят к завершению. Готовность в настоящее время составляет 95%. Об этом рассказали в администрации Самары.

- В ночь на 3 июня рабочие уложили финальные 5 тысяч квадратных метров асфальта. Сейчас ведутся работы на въездах и примыканиях к основному ходу, - сообщили чиновники.

Кроме того, по контракту подрядчик должен установить барьерные ограждения по оси проезжей части от поста ГАИ на «Амбаре» до мостового перехода. После данной реконструкции выезд на встречную полосу будет невозможен.

Напомним, с этого года в Самаре при укладке асфальта используется высокопрочная асфальтобетонная смесь, которая устоит перед образованием колеи на дороге. Гарантийный срок эксплуатации такой смеси – 5 лет.