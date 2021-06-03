Жителям Самарской области официально разрешили ходить в лес

Самарцам разрешили ходить в лес Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Министерстве лесного хозяйства и экологии подписали приказ о снятии ограничений на посещения лесов. Ранее пребывание граждан в лесах Самарской области было ограничено в связи с повышенной пожароопасностью.

Сейчас, когда в регионе стало немного прохладнее и местами наблюдается выпадение осадков в виде дождя, ограничения были сняты. Согласно документу, в Самарской области установился 1-3 класс опасности в лесах.

Приказом министра лесного хозяйства и природопользования Александра Ларионова ограничения на пребывания граждан в лесах были сняты.

Напомним, запрет был продлен и должен был действовать с 28 мая по 14 июня 2021 года. Однако по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни жаркой и сухой погоды не ожидается.