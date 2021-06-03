«Просто сожгите тело»: в Тольятти погиб выпускник

Сейчас силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели 11-классника. Его тело вечером 2 июня обнаружил вернувшийся с работы отец.

- В квартире обнаружена написанная от руки предсмертная записка. Предположительно, это подчерк погибшего, но это нужно подтвердить при помощи специалистов. В ней мальчик просит не копать ему могилу, а сжечь тело, плюс не говорить одноклассникам о том, что произошло и представить все так, будто он просто уехал, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Погибшему было 17 лет, он учился в 11 классе. Была ли смерть собственным решением подростка или в деле найдут следы криминала, покажет время.

Сейчас силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего, изучают аккаунты мальчика в соцсетях, работают с его семьей и друзьями.