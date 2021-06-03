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Общество3 июня 2021 14:44

Появилась возможность заказать карту жителя Самарской области

Подать заявку можно через Госуслуги на специальном портале
Анастасия МЫШКИНА
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Вот так будут выглядеть карты

Вот так будут выглядеть карты

Карта жителя Самарской области стала доступна для заказа на специальном портале. Функция станет доступна в течение месяца. Сам портал http://card.samregion.ru работает уже с 1 июня. На нем всем гостям предлагают почитать новости, посмотреть афишу интересных мероприятий, увидеть предложения о скидках и акциях от партнеров – участников проекта. Также в информационной системе представлены некоторые сервисы проекта Госуслуги.

Власти планируют публиковать на сайте опросы для оценки качества оказываемых услуг, получения обратной связи от жителей региона, сами жители смогут расставлять приоритеты благоустройства общественных пространств. Позже на портале будут представлять сервисы «Проверка очереди в детский сад» и «Проверка очереди на получение жилья».

- Раздел «Скидки и акции» представляет собой список торгово-сервисных предприятий, являющихся партнерами проекта и предоставляющих скидки и бонусы для пользователей карты жителя Самарской области, - объяснили в правительстве Самарской области.

Также для владельцев карт будет доступно транспортное приложение для оплаты проезда.