В Тольятти задержали похитителя кладбищенских надгробий

Стражи порядка выясняют, какие у задержанного могли быть мотивы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинские полицейские смогли задержать подозреваемого в осквернении могил. Сейчас ему вменяют одно преступление, совершенное еще в прошлом году.

- По нашим данным, он украл с Баныкинского кладбища надгробную плиту и часть самого надгробия, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Потерпевший ущерб оценил в 9400 рублей.

Подробности происшествия устанавливаются, потерпевшим по делу признан обычный слесарь.

О подозреваемом известно, что ему 43 года, он нигде не работает и при этом уже имеет судимость за воровство, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям. Выбирал ли он могилу случайно или погибший ему когда-то чем-то "насолил", пока не ясно. Также стражи порядка пытаются разыскать похищенное надгробие, где оно может быть, источники пока не сообщают.