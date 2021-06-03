Самарская сетевая компания в 2021 году заменит около 70 подстанций

В регионе появится 70 новых подстанций Фото: Предоставлено "Комсомолке"

АО "Самарская сетевая компания" реализует инвестпрограмму, утвержденную приказом регионального министерства энергетики и ЖКХ в 2021 году. Сотрудники ССК планируют заменить на новые около 70 трансформаторных подстанций.

В планах одной из крупнейших электросетевых компаний региона также значится реконструкция более 300 км линий электропередачи. Эти работы будут проводиться в основном на ЛЭП напряжением 0,4 кВ, подводящих энергию к жилым домам и учреждениям региона. Старые провода заменят на новые - надежные и долговечные.

Мероприятия по перевооружению сетевых объектов нацелены на повышение качества электроснабжения жителей губернии и ряда важных объектов: водозаборов, котельных, школ, детсадов, больниц, пожарных частей и т.п. Кроме того, проделанная работа позволит создать более комфортные условия для присоединения к сетям ССК новых потребителей.