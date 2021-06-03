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Происшествия3 июня 2021 15:17

Самарец привлек 17-летнюю девушку к распространению наркотиков

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре мужчина привлек к распространению наркотиков несовершеннолетнюю

В Самаре мужчина привлек к распространению наркотиков несовершеннолетнюю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который привлек к распространению наркотиков 17-летнюю девушку. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как выяснилось, в октябре прошлого года мужчина привлек к незаконной деятельности девушку. Она должна была забрать наркотики из тайника и отнести сообщнику, чтобы тот расфасовал вещества. Забрать девушка должна была 72 грамма средства МДМА.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.