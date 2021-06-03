В Самаре за сутки больше всего заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в четверг, 3 июня, зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе 71 новый случай заражения. Помимо Самары, больше всего заразившихся в Сызрани (8), Тольятти (7), Красноярском районе и Новокуйбышевске (по 4).

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 64 993 человека, из которых выздоровели более 62 тысяч человек.

За сутки в регионе зафиксировано 15 летальных случаев. Умерли девять женщин в возрасте от 55-ти до 83-х лет и шестеро мужчин от 59-ти до 89-ти лет. Всего в Самарской области умерли 1 990 человек.