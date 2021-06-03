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Общество3 июня 2021 15:47

"ОДК-Кузнецов" прошел проверку метрологического обеспечения в Самаре

Метрологическое обеспечение предприятия соответствует принятым стандартам в сфере государственного регулирования
Геннадий ВЕТРОВ
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Проверка оборудования прошла успешно

Проверка оборудования прошла успешно

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ПАО "ОДК-Кузнецов" состоялась плановая выездная проверка Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. По ее результатам было установлено, что на предприятии метрологическое обеспечение соответствует всем принятым нормам.

Во время инспекции представители госоргана провели аудит документации системы менеджмента качества предприятия по процессу "метрологическое обеспечение". Специалисты изучили измерительное оборудование, системы, в которых оно хранится, и соблюдение всех правил эксплуатации.

Аудиторы побывали на участке координатно-измерительных машин в комплексе № 12. Там, среди прочего, производят зубчатые колеса "Шестерник". Помимо этого эксперты посетили центральную измерительную лабораторию предприятия, где проводят арбитражные измерения геометрических параметров деталей и различных сборочных единиц.

- Такие мероприятия проходят раз в пять лет. На этот срок наше предприятие подтвердило соответствие процессов обеспечения единства измерения установленным законом стандартам, - заявил и.о. главного метролога "ОДК-Кузнецов" Дмитрий Богданович.