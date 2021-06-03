"Тольяттиазот" опроверг информацию о происшествиях на предприятии

На предприятии не подтверждают порочащую информацию Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В социальных сетях и на некоторых интернет-ресурсах была размещена информация о том, что в ПАО "ТОАЗ" зафиксированы происшествия в области промышленной и экономической безопасности. В материалах указано, что там также есть проблемы корпоративного управления.

- Авторы данных публикаций оперируют искаженной и недостоверной информацией, а иногда - откровенной ложью с целью очернения имиджа предприятия и его сотрудников, - заявили по этому поводу в пресс-службе "Тольяттиазота".

По словам представителей предприятия, порочащая информация взята из третьесортных источников, кроме того, она компилируется с фантазиями авторов:

- Для создания видимости правды там есть ссылки на события из истории "Тольяттиазота" 8-10-летней давности. "Коктейль" активно распространяется на интернет-ресурсах, поднимающих свою цитируемость за счет дестабилизации ситуации вокруг успешного предприятия.

В "ТОАЗ" считают, что к происходящему могут быть причастны бывшие руководители предприятия и миноритарные акционеры. Именно они предъявляют претензии "Тольяттиазоту", в том числе, и таким образом.

ПАО "ТОАЗ" не исключает, что к авторам этих публикаций будут применены предусмотренные законом меры воздействия на распространителей лживой информации. На предприятии просят сотрудников СМИ и общественность критически относиться к подобным новостям.