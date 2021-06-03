В Тольятти тушат крупный лесной пожар

Возгорание ликвидируют в лесу в Тольятти. Фото - соцсети

Крупный лесной пожар тушат в Тольятти. Возгорание в 10 квартале лесного массива, которое произошло в четверг, 3 июня, ликвидируют спасатели Центра Гражданской Защиты.

На месте работают спасатели, которые используют специальные ранцевые огнетушители. Также применяется трактор. Работы осложняются из-за сильного ветра.

По имеющимся данным, распространение огня удалось остановить. Площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших на настоящее время не сообщается.

Ранее в Ленинском районе Самары произошел крупный пожар - загорелись два рядом стоящих дома.