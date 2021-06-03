В Самарской области запустили "коммунальный" проект, который защитит людей в сфере ЖКХ

Виктория Каткова уверена, что проект для председателей МДК будет успешным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В регионе более 650 председателей многоквартирных домов приняли участие в обучающих семинарах по вопросам ЖКХ и управления имуществом. Они проходят по инициативе "Единой России" и губернатора Дмитрия Азарова в рамках партийного проекта по защите прав потребителей в этой сфере.

За два с половиной месяца в рамках проекта уже прошло около 40 онлайн и офлайн-тренингов для председателей МДК в Самаре, Сызрани и Тольятти. В планах организаторов - охват всех городов региона, ведь коммунальные проблемы волнуют всех жителей. Центр поддержки председателей МДК уже получил название "Мой дом".

Перед активистами выступают представители Госжилинспекции, Фонда капремонта, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

- Люди тратят серьезные деньги на оплату коммунальных услуг и взамен хотят получать приемлемое качество и достойное отношение к себе, - делится руководитель ГЖИ региона, победитель предварительного голосования "Единой России" Виктория Каткова.

"Мой дом" помогает председателям разобраться с большинством вопросов - текущее содержание дома, капремонт и прочее. По словам Катковой, все вопросы решаются напрямую.

Главный жилищный инспектор региона отмечает, что уже сейчас видит и может подтвердить эффективность проекта: за два месяца число обращений в инспекцию ощутимо снизилось. Об эффективности работы центра говорят и ее коллеги.