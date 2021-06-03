Дмитрий Ятченко и Андрей Синицын покинули «Акрон»

Ятченко выступал за «Акрон» с января этого года.

Тольяттинский «Акрон» покинули семь футболистов. Это экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын, так и не сыгравший за «Акрон» ни одного матча, защитники Дмитрий Ятченко, Дмитрий Литвин и Максим Жестоков, полузащитники Станислав Причиненко, Давид Бидловский и Даур Квеквескири.

- ФК «Акрон» благодарит футболистов за самоотверженную игру, проведенное время в команде и желает успешного продолжения профессиональной карьеры, - говорится в сообщении клуба.

Напомним, в этом сезоне ФНЛ, который стал для тольяттинцев дебютным в лиге, «Акрон» занял 17 место. От вылета красно-черных спас «Тамбов», который вылетел из РПЛ, но прекратил свое существование.